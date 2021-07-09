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رئيس قطاع حماية البيئة يكشف حقيقة وجود قناديل سامة بشواطئ البحر الأحمر

الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكد دكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية البيئة، خلو شواطئ البحر الأحمر من القناديل السامة مضيفًا أن القناديل المتواجدة غير ضارة ولا تسمح بتدخل وزارة البيئة لوضع خطة لإزالته، بل تواجدها هام للحفاظ علي التنوع البيولوجي

وأضاف "سالم" في تصريح خاص للفجر، أن نسبة واحد في المليون من القناديل تكون ضارة وتسبب احيانا حساسية بسيطة للإنسان، موضحا أن هذه الحالات تكون فردية.

وأشار رئيس قطاع حماية البيئة الي أن كثرة تواجد القناديل في البحر المتوسط، خلال فصل الصيف يرجع الي ارتفاع نسبة التلوث في بعض الشواطئ، مما يساعد علي تكوين بيئة مناسبة لتكاثر القناديل في ظل أرتفاع الحرارة.

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