رئيس قطاع حماية البيئة يكشف حقيقة وجود قناديل سامة بشواطئ البحر الأحمر

أكد دكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية البيئة، خلو شواطئ البحر الأحمر من القناديل السامة مضيفًا أن القناديل المتواجدة غير ضارة ولا تسمح بتدخل وزارة البيئة لوضع خطة لإزالته، بل تواجدها هام للحفاظ علي التنوع البيولوجي





وأضاف "سالم" في تصريح خاص للفجر، أن نسبة واحد في المليون من القناديل تكون ضارة وتسبب احيانا حساسية بسيطة للإنسان، موضحا أن هذه الحالات تكون فردية.



