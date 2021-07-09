قطع مياه الشرب عن حي جنوب أسوان بسبب كسر خط رئيسي

ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحدوث كسر في خط الطرد للصرف الصحي ٦٠٠ مللي والرابط بمحطة رقم ١١ أمام الشرطة العسكرية بالكرور.

وبناء

عليه تم قطع مياه الشرب عن المناطق والأحياء الواقعة بطريق السادات، كما أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة الدفع بالأطقم الفنية لشركة المقاولون العرب والحماية

المدنية

وشركه مياه الشرب والصرف الصحى حيث تم شفط المياه بالكامل من منطقه الكسر وجاري أعمال الإصلاح، فيما وجه محافظ أسوان شركه مياة الشرب والصرف الصحي بدفع فناطيس وسيارات مياة للمناطق المتضررة لتلبية

احتياجات

المواطنين من مياه الشرب لحين

الانتهاء

من أعمال الإصلاح.