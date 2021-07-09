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محافظ أسوان يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتحسين مستوى الخدمات للمواطنين

الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال والأنشطة اليومية للوحدات المحلية حيث شدد على رؤساء المدن والمراكز بالعمل ليل نهار لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن من خلال تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع تراكمات المخلفات والأتربة، مع استكمال أعمال التطوير والتجميل، بجانب رفع الإشغالات ومواجهة التعديات بشكل فورى.

وأيضًا رفع كفاءة الطرق الداخلية والتشجير والإنارة العامة، علاوة على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات، فضلًا عن تنظيم حملات للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمى بالجودة المطلوبة.

وفي هذا السياق وتنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان فقد شهدت منطقة حى ناصر قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة أحد حالات التعدى على أرض الدولة في المهد بمساحة 400 م2 قبل استكمال المخالفة وخاصة أنها تتعارض مع التخطيط العام واشتراطات التصالح، وأيضًا رفع مخلفات ونواتج حفر خطوط الصرف الصحى بمنطقة الشادر، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بالتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية برفع 10 طن من تراكمات المخلفات والأتربة داخل وخارج حرم أسوار السكك الحديدية.

فيما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برفع تراكمات القمامة والمخلفات بمعدل 110 طن يوميًا، فضلًا عن إعادة هيكلة مشروع النظافة بإصلاح أعطال المعدات وتنظيم خطة العمل اليومى.

وفى نفس الاتجاه تم تغطية 30 متر بمصرف أبو السلاسل ورصف طرق نجع العرب وخفية العتمور ومدخل قرية فارس وعزبة العرب العباسية، بينما تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لإنهاء أعمال صيانة كوبرى كوم أمبو العلوى للسيارات ضمن صيانة 5 كبارى علوية على مستوى المحافظة بتكلفة 18 مليون جنيه للحفاظ على سلامة وحياة المواطنين،

وشهدت مدينة أبو سمبل السياحية العديد من أعمال التطوير والتجميل استعدادًا للموسم السياحى القادم شملت تركيب لوحات مضيئة بالطريق الرئيسى المطار المعبد مع وضع حواجز حديدية لحماية البلدورات المضيئة، وكذا تهذيب وقص الأشجار.
محافظ أسوان يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتحسين مستوى الخدمات للمواطنين
محافظ أسوان يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتحسين مستوى الخدمات للمواطنين
محافظ أسوان يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتحسين مستوى الخدمات للمواطنين
محافظ أسوان يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتحسين مستوى الخدمات للمواطنين
محافظ أسوان يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتحسين مستوى الخدمات للمواطنين
محافظ أسوان يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتحسين مستوى الخدمات للمواطنين
محافظ أسوان يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتحسين مستوى الخدمات للمواطنين
محافظ أسوان يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتحسين مستوى الخدمات للمواطنين

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محافظ اسوان بوابة الفجر الفجر

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