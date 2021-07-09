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'الوطنية للإعلام' تنعى السيدة جيهان السادات
الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:52 م
ميسون أبو الحسن
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نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.
وقالت الهيئة في بيان لها، إم الراحلة كان لها الكثير من المواقف الوطنية العظيمة في فترات الحرب والسلام، وكانت نموذجًا مُشرفًا للمرأة المصرية يُحتذى به في العطاء والإخلاص.
وأضاف البيان: "نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وذويها الصبر والسُلوان".
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