تعاون بين "الإنتاج الحربي" وتحالف الشركات العاملة في مجال معالجة وتحلية المياه

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد بيورن.ك. آسيرود الرئيس التنفيذي لشركة "MPS" والسيد دافش شارما الرئيس التنفيذي لشركة "Aquatech "و السيد ياسر أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة" Avsecpro "، لمناقشة إمكانية التعاون فى تصميم وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه وتصنيع معداتها، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضور السيد چوناثان كوهين السفير الأمريكي لدي مصر وعدد من قيادات الوزارة.





وفى بداية اللقاء رحب الوزير " مرسى " بالسيد السفير وممثلي شركات التحالف، وأكد سيادته على أن هذا اللقاء يأتى تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع كافة مكونات محطات تحلية معالجة المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال، وقام الوزير " مرسى" باستعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى في مجال إقامة محطات تحلية المياه ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي، مشيرًا إلى استعداد وزارة الإنتاج الحربى من خلال شركاتها التابعة إلى التعاون مع شركات التحالف والذى يأتي ضمن استراتيجية عمل الوزارة بالتعاون مع كافة الشركات العالمية فى مختلف المجالات لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات داخل الشركات والوحدات التابعة.





وصرّح السفير الأمريكي جوناثان كوهين قائلًا: "التوقيع على هذه المذكرة سيساعد على إتاحة تكنولوجيا عالمية لتحلية المياه إلى مصر، ونأمل أن تمهد هذه الخطوة الطريق لشركات القطاع الخاص الأمريكي للقيام بدور رئيسي في قطاع المياه في مصر، لقد استثمرت الحكومة الأمريكية من جانبها 3.5 مليار دولار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة أكبر عدد من المواطنين المصريين".





كما أفاد السيد بيورن.ك. آسيرود الرئيس التنفيذي لشركة ""MPS أن الشركة ملتزمة بتقديم بنية تحتية مائية مستدامة إقتصاديًا وبيئيًا والذى سيعمل على ضخ استثمارات أجنبية كبيرة في هذا المجال مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة وإنتاج مياه مطابقة للمواصفات وبتكلفة مناسبة.





وأضاف السيد دافش شارما الرئيس التنفيذي لشركة "Aquatech " أن الشركة تمتلك الإمكانيات التكنولوجية التى ستساهم بها فى مجالات إقامة محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى زيادة نسبة التصنيع المحلى لمكونات هذه المحطات.



