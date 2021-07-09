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الليلة قناة الحياة تعرض اخر حوار لعمرو الليثي مع السيده جيهان السادات

الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
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تعرض قناة الحياة في العاشرة مساء اليوم الجمعة حلقة خاصة بمناسبة رحيل السيدة الفاضلة جيهان السادات ، واخر ظهور تليفزيوني لها مع الاعلامي د. عمرو الليثي من برنامج " بوضوح "، و الحلقة مليئة بالاسرار عن حياة الزعيم الراحل انور السادات و كواليس تذاع للمرة الاولى ، كما تكشف عن لحظة اتخاذه قرار الحرب ، كما تتحدث عن الرئيس السادات الانسان و كيف كان رومانسيا معها ، كما تكشف عن اسباب اغتياله .




 حلقة خاصة واستثنائية بمناسبة رحيل السيدة الفاضلة جيهان السادات فى العاشرة مساء اليوم الجمعة على شاشة الحياة

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