الليلة قناة الحياة تعرض اخر حوار لعمرو الليثي مع السيده جيهان السادات





تعرض قناة الحياة في العاشرة مساء اليوم الجمعة حلقة خاصة بمناسبة رحيل السيدة الفاضلة جيهان السادات ، واخر ظهور تليفزيوني لها مع الاعلامي د. عمرو الليثي من برنامج " بوضوح "، و الحلقة مليئة بالاسرار عن حياة الزعيم الراحل انور السادات و كواليس تذاع للمرة الاولى ، كما تكشف عن لحظة اتخاذه قرار الحرب ، كما تتحدث عن الرئيس السادات الانسان و كيف كان رومانسيا معها ، كما تكشف عن اسباب اغتياله .

















حلقة خاصة واستثنائية بمناسبة رحيل السيدة الفاضلة جيهان السادات فى العاشرة مساء اليوم الجمعة على شاشة الحياة