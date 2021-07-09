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لطلاب الثانوية.. كيف تستفيد من نظام "الكتاب المفتوح"؟

الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات هذا العام من خلال نظام "الكتاب المفتوح" حيث تسمح وزارة التربية والتعليم باصطحاب الكتابة المدرسي والاستعانة به داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو، وتنتهى 2 أغسطس المقبل، والامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وتم إتاحة أداء الامتحان بالطريقة الإلكترونية مع نسخة ورقية للأسئلة ونسخة من "البابل شيت"، بحيث يجيب الطالب على الامتحان وهو مطمئن تماما.

والطالب سوف يدخل الامتحان، وسوف يتوزع عليه كراسة أسئلة مطبوعة، مع البابل شيت لتسجيل الإجابات، ولن يستخدم الطالب الإنترنت بأى حال، والمفروض الطالب يكتب اسمه على البابل شيت، ويقوم بفتح الامتحان على التابلت، والطالب له الاختيار يقرأ الأسئلة من التابلت أو ورقة الأسئلة، وعلى الطالب أن يجيب على البابل شيت، ثم التابلت أو العكس، وهناك وقت كاف لذلك للطلبة النظاميين.

اكتساب المعرفة أثناء المذاكرة
وحسب مختصون، يوفر امتحانات الكتاب المفتوح فرصة جيدة للطلاب لاكتساب المعرفة أثناء عملية المذاكرة أو التحضير لجمع المواد التعليمية المناسبة بدلًا من مجرد تذكرها أو إعادة كتابتها مرارا وتكرارا.

تعزيز مهارات الطلاب
ويعزز مهارات استرجاع المعلومات والبيانات للطلاب من خلال إيجاد طرق فعالة وسريعة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة من الكتب ومختلف المصادر، كما انه يعزز مهارات الفهم والتلخيص لدى الطلاب.

التخفيف من القلق
اصطحاب الطالب للكتب والمراجع ومصادر المعلومات يبعث على الطمأنينة وإن لم يستخدمها في الإجابة عن الأسئلة، فيساعد في التخفيف من القلق والتوتر في الامتحانات.




التعبير عن فهم الطالب
كما أن النظام الجديد للثانوية العامة يمكن الطالب التعبير عن فهمه العميق للمفاهيم التي اكتسبها بلغته وتعبيره، وبالتالي سيكون هناك تنوع واختلاف في الإجابات وبالتالي اكتشاف القدرات الذاتية لكل طالب من خلال اجابته.


يذكر أنه تم التنبيه على رؤساء لجان وملاحظي الثانوية العامة بالسماح للطلاب بإدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم، واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو اضافتها، أما الملاحظات فسوف نسمح بها حتى لو كانت مبالغ فيها.

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