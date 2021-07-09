موسيماني يطالب اللاعبين بالتركيز في مباراة مصر المقاصة

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا للمباراة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز ، أمام فريق مصر المقاصة، المؤجلة من الجولة الـ١٨والمقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد بالسويس.









وأكد موسيماني خلال جلسته مع اللاعبين ، أهمية مباراة مصر المقاصة في مشوار الفريق للدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز، وطالبهم بضرورة التركيز لمواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية على المستوى المحلي.









وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب امس بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة عروضه القوية في بطولة الدوري الممتاز خلال مواجهة مصر المقاصة التي تقام بالسويس بعد غد الأحد.









وخاض الثنائي مصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.



