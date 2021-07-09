موعد مباراة كولومبيا ضد بيرو لتحديد المركز الثالث في بكوبا أمريكا

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا ٢٠٢١.









يستعد منتخب كولومبيا لمواجهة نظيره بيرو غدا السبت ضمن منافسات مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا.









وستلعب مباراة منتخب كولومبيا ضد نظيره بيرو يوم السبت لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة.









وستذاع مباراة منتخب كولومبيا ضد نظيره بيرو يوم السبت لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا على قناة "بي إن سبورتس".