بفائدة 13%.. تعرف على تفاصيل الشهادات الأعلى عائد في 4 بنوك

أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، في فبراير 2018، عن موافقته على قيام كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي المصري، بإصدار «شهادة أمان المصريين» للفئات خارج المظلة الحكومية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير التغطية التأمينية لهذه الفئات.





وقررت البنوك الأربعة التي تقوم بإصدار شهادة أمان المصريين، تخفيض أسعار الفائدة على شهادات أمان الجديدة التي تصدر بعد 10 نوفمبر 2020 بنسبة 3%.





وترصد «الوطن»، في هذا الصدد التفاصيل الكاملة لشهادة أمان المصريين، فئات الشهادة التي تصدر بها، سعر العائد على الشهادة بعد خفضه 3%، وفقًا لسياسة البنوك المعلنة.





التفاصيل الكاملة لشهادة أمان المصريين في 4 بنوك

- شهادة أمان المصريين، هي الأعلى فائدة بين الأوعية الادخارية، ويتم تجديدها لمدتين فقط.





- تباع الشهادة في 4 بنوك فقط وهي: «الأهلي المصري، وبنك مصر، والقاهرة، والزراعي المصري»، بالإضافة إلى شركة مصر لتأمينات الحياة.





- تصدر شهادة أمان المصريين من البنوك الأربعة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها، وبحد أقصى 2500 جنيه، لمدة 3 سنوات.





- لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.





- تم خفض نسبة العائد على الشهادة بنسبة 3% ليصبح 13% في البنوك الأربعة.





- سعر العائد الجديد سيتم تطبيقه على الشهادات المشتراة بعد قرار البنك، اعتبارًا من 10 نوفمبر، وأن من قام بشراء الشهادة قبل صدور قرار تخفيض سعر الفائدة عليها سيظل يتمتع بنفس أسعار الفائدة التي تم التعاقد عليها مع البنك وهى 16%، على أن يتم الحصول على هذه الفائدة بنهاية مدة الشهادة.





- تستمر الشهادات المربوطة ولم تستحق في الحصول على عائد 16%، وفقًا لتاريخ استحقاقها.





مميزات شهادة أمان المصريين

وثيقة تأمين علي الحياه للعميل بالشروط والمزايا التالية:





- يتم تقديم وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة وبدون كشف طبي.





- يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.





- تستحق التعويضات في حالة وفاة المؤمن عليه بحد أقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 ألف والوفاة بحادث 250 ألف جنيه.





- يمكن سداد مبلغ التأمين «التعويض» حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة ‏.





- تسقط وثيقة التأمين حالة قيام العميل باسترداد الشهادة، أو بلوغ العميل سن الـ60.





- يتم إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بواقع 10000 جنيه مصري صافي لكل جائزة «معفاة من الضرائب».





- يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش.





- تصدر للأفراد من سن 18 سنة حتي 59 عامًا.





- يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الأفراد العاملين بها على أن لا يمكن الاسترداد خلال مده 6 سنوات من تاريخ الشراء .





جدير بالذكر أن قرار البنوك الأربعة بخفض الفائدة جاء بعد مرور نحو عامين و7 شهراً على بدء طرح شهادة أمان المصريين أمام المواطنين، حيث بدأت البنوك في طرحها بدءا من 4 مارس 2018 الماضي، تلبية لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فبراير 2018، للحكومة والقطاع المصرفي، بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة وبدون كشف طبي.



