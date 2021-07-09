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وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل اعتداء مصري على "رباي" يهودي بأمريكا (فيديو)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، آخر التفاصيل في واقعة اتهام شاب مصري بطعن حاخام يهودي في أمريكا، مناشدة تحري الدقة والحرص في تناول مثل هذه القضايا.

وقالت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن التحقيقات مازالت سارية في ولاية بوسطن المحجوز بها الشاب المصري خالد عوض، مشيرة إلى أنها التقت بوالدة خالد لمعرفة تفاصيل أكبر عن وضع خالد.

وأضافت أن "خالد" شاب ملتزم وكان يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، وقنوات الاتصال بينه وبين أسرته انقطعت منذ فترة، لافتة إلى أنهم تواصلوا مع 3 محامين في بوسطن ليتولوا الدفاع عن الشاب المصري.

وأوضحت أن الشاب المصري ليس متهما بطعن حاخام وإنما "رباي"، مضيفة أنها طمأنت والدة خالد أنهم لن يتركوا نجلها بمفرده في قضيته.

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