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أول تعليق من "الإفتاء" على إصابة مؤمن زكريا بالسحر

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:06 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السحر لا يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بالسرطان، أو ضمور العضلات المصاب به اللاعب مؤمن زكريا، منوهًا بأن السحر قد يكون بفقدان الشهية في الأكل فيمتنع المسحور عن الأكل حتى يمرض ويضعف بسبب أن الشيطان يوهمه أن الأكل يؤذيه ولكن هذا غير صحيح.
 
وتعليقا على تصريحات معالج روحاني بشان إصابة مؤمن زكريا بالسحر وأن شخصية رياضية السبب، أوضح «العجمي» أن الأمراض التي يسببها السحر أو الحسد هي الصداع المتنقل والصفرة في الوجه وكثرة التعرق والتبول وضعف الشهية وتنمل أو حرارة أو برودة في الأطراف وخفقان في القلب والحزن والضيق في الصدر وألم متنقل أسفل الظهر والكتفين وأرق في الليل، انفعالات شديدة من خوف وغضب غير طبيعي.

وتابع: وكذلك كثرة التجشؤ والتنهد حب الانعزال الخمول والكسل الرغبة في النوم ومشكلات صحية أخرى لا سبب لها طبيًا وقد توجد هذه العلامات أو بعضها بحسب قوة المرض وضعفه، وكل مرض لا يُعرف له سبب عضوي.
 
وأوضحت الأمانة العامة للإفتاء أن علاج السحر والحسد، ويكون العلاج بالرقية الشرعية، وهي كالتالي:

- قراءة سورة البقرة على الأقل كل ثلاثة أيام مرة.

- قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات صباحا ومساء والآيات الواردة فيها ذكر السحر والحسد.

- قراءة الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والمعوذات ثلاث مرات على كوب ماء ثم يشرب كاملا، وتكرار هذا ثلاث مرات في اليوم في الصباح وبعد العصر وليلا.

- قراءة الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والمعوذات ثلاث مرات على زيت الزيتون ويمسح به الجسد كاملا ما عدا أسفل القدمين صباحًا ومساء.

- قراءة الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والمعوذات ثلاث مرات على ماء بارد من الثلاجة، ويخلط معه أوراق السدر ويغتسل منه، ويكرر الأمر ثلاث مرات في اليوم، ولمدة أسبوع أو أكثر حتى تزول الأعراض .

- قراءة الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والمعوذات ثلاث مرات على عسل طبيعي ويؤكل منه باستمرار، وهذا كله يمكن عمله بنفسك ولا تحتاج الذهاب إلى قارئ للرقية الا عند الضرورة القصوى.

- أكل سبع تمرات من تمر العجوة ففيه كفاية من السحر والسم، فعن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول:"من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سمّ ولا سحر" متفق عليه، والعجوة هي نوع من أنواع تمور المدينة.

- الحجامة وإخراج الصدقات للمحتاجين لها نفع عظيم -بإذن الله تعالى-.

- وأثناء المداومة على الرقية وفي كل حال، يحافظ المريض على صلاته وقراءة القرآن، والذكر والاستغفار، ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والإكثار من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون.

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