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6 تواريخ فاصلة في حياة جيهان السادات.. تعرف عليها

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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في الساعات الأخيرة، توفيت جيهان السادات زوجة الرئيس المصري السابق، أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا بعد اعتلال حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.

وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستقام مراسم الجنازة العسكرية للراحلة السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، في تمام الساعة الرابعة عصرًا من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز التواريخ في مسيرة السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات:

- 1933 ولدت بمدينة القاهرة لأب مصري يدعى صفوت رؤوف، كان يعمل أستاذ جامعيا ويحمل الجنسية البريطانية، بينما كانت والدتها بريطانية تدعى غلاديس تشارلز كوتريل.

- 1977 حصلت السادات على بكالوريوس الأدب العربي من جامعة القاهرة ثم ماجستير في الأدب المقارن، من نفس الجامعة عام 1980، ونالت درجة دكتوراه في الأدب المقارن عام 1986 من كلية الآداب بجامعة القاهرة.


- 1948 التقت بالرئيس الراحل أنور السادات للمرة الأولى في السويس لدى أحد أفراد أسرتها، وكانت في الخامسة عشرة من عمرها.


- 29 مايو 1949 تزوجت من الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية، عندما كان ضابطا بالجيش المصري، وأنجبت منه 3 بنات هن لبنى ونهى وجيهان، وولد واحد هو جمال.


- خلال حرب عام 1973، ترأست جيهان الهلال الأحمر المصري وجمعية بنك الدم المصري، وكانت الرئيس الفخري للمجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، كما كانت رئيسة الجمعية المصرية لمرضى السرطان، وجمعية الحفاظ على الآثار المصرية، والجمعية العلمية للمرأة المصرية، وجمعية رعاية طلاب الجامعات والمعاهد العليا.


- 9 يوليو 2021، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، وسام الكمال.

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