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بوجود صلاح.. ليفربول يعلن قائمة معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن القائمة المشاركة في معسكر النمسا التحضيري للموسم المقبل بوجود محمد صلاح نجم الريدز.


ونشر في بيان رسمي من ليفربول:"سيبدأ ليفربول الفترة التحضيرية للموسم الجديد في الثاني عشر من الشهر الجاري بمعسكر تدريبي في النمسا".


ومن المنتظر أن يشارك في المعسكر التدريبي 34 لاعبًا، من بينهم الوافد الجديد إبراهيما كوناتي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في وقت لاحق.


وتأتي قائمة ليفربول في معسكر النمسا كالتالي:

جيمس ميلنر، أدريان، بن ديفيز، أليكس أوكسليد-تشامبرلين، إبراهيما كوناتي، جويل ماتيب، ناثانيال فيليبس، ديفوك أوريغي، بن وودبيرن، ريس ويليامز، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت أليكساندر-آرنولد، كوستاس تسيميكاس، كويفين كيليهير، ساديو ماني، محمد صلاح، نابي كيتا، كورتيس جونز، تايو أوونيي، ماركو جرويتش، هارفي إليوت، لوريس كاريوس، تاكومي مينامينو، جيك كاين، لايتون كلاركسون، مارسيلو بيتالوجا، هارفي ديفيز، بيلي كوميتيو، أوين بيك، كايد جوردون، ماتيوس موسيالووسكي، تايلر مورتون، وكونور برادلي.

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