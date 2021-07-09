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فجر السعيد تشنّ هجوما حاداً على محمد رمضان

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الفنان محمد رمضان وذلك بالتزامن مع نشره صورة مع حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.




ونشرت السعيد، مقطع فيديو اتهمت فيه الإعلامية السعودية لجين عمران بالوقوف خلف اجتماع رمضان بابنة رغد صدام حسين، لأنها "الوحيدة التي تجرأت ونشرت صورة حرير في حسابها عندما أهدتها كتابا من تأليفها ووصفتها بالبطلة بنت البطلة".



وأضافت في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "بصورتك هذه أنت لم تخسر الكويتيين فقط، ولكن خسرت العراقيين اللي واجهوا الويل والظلام من هذا الديكتاتور المقبور.. أدري أنك نجم والجميع يتصورون معك ولكن المشكلة أنك أنت من نشرت الصورة في حسابك بفخر وهذه الطامة الكبرى، وإن لم تعتذر للكويتيين الذين جرحت مشاعرهم بهذه الصورة لا أتصور أن فيه كويتي يتشرف يتابع أعمالك".




وكتبت تعليقاً على الفيديو: "لا الحماقة أعيت من يداويها. المثير للجدل محمد رمضان ينشر على حسابه الشخصي صورته مع حفيدة صدام حسين. يا محمد من تفتخر بنشر صورتك مع حفيدته قاتل شعبه وغازي جاره وحارق نفطه وسبب كل الكوارث اللي مرت على العرب من يوم غزا الكويت الى الآن... من حقك تصور مع جمهورك ايا كان ولكن ان تنشر صورة حفيدة غازي الكويت فهذا تحدي لمشاعر جمهور كان يحبك".




وكان الممثل المثير للجدل، قد اثار غضب الجمهور الكويتي، بعدما نشر صورة تجمعه مع حرير عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة على "إنستغرام"، وعلق قائلاً: "في ضيافة حفيدة صدام حسين".




وعلّقت حرير على الزيارة، ونشرت صورة تجمعهما على "إنستغرام"، قائلةً: "نمبر وان... نورت يا بطل وخليك ثابت... محمد رمضان... حرير حسين كامل... حفيدة صدام".




وبعدها حذف الصور من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفى فقط بنشر رسالة حرير عبر خاصية القصص المصورة.

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