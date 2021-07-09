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ثورة غضب في الزمالك بسبب القيمة المضافة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
محمود الشيخ
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نظم أعضاء نادي الزمالك أكثر من وقفة احتجاجية داخل نادي الزمالك طوال الفترة الماضية بسبب تطبيق القيمة المضافة بأثر رجعي علي تجديد العضويات الخاصة بهم.

وفوجئ اعضاء النادي بإدارة العضويات وتجديد الاشتراكات تطالبهم بالدفع أو عدم التجديد والمنع من دخول النادي.
وكلف أعضاء النادي المستشار هاني عيد لإقامة دعوة قضائية ضد لالغاء قرار تطبيق القيمة المضافة بأثر رجعي من ٢٠١٧ حتي الآن.

وقدم المستشار هاني عيد مذكرة لمجلس الإدارة ووزير الشباب والرياضة للموافقة علي تجديد العضوية بدون القيمة المضافة لحين فصل القضاء في الدعوة المقامة من اعضاء النادي.

 

ثورة غضب في الزمالك بسبب القيمة المضافة
ثورة غضب في الزمالك بسبب القيمة المضافة

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