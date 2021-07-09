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تايلاند تعيد فرض قيود صارمة بسبب تفشي وباء كورونا

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعادت السلطات التايلاندية فرض مجموعة جديدة من القيود الصارمة، بما في ذلك حظر التجول وإغلاق مراكز التسوق، في 10 مناطق "حمراء داكنة"، أي مناطق فيها الوضع حرج بسبب تفشي وباء كورونا.
وقالت الحكومة التايلاندية اليوم الجمعة إن "القيود يتم فرضها بسبب الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، حيث اقتربت حصيلة الإصابات اليومية من 10 آلاف حالة".

وستدخل حزمة الأجراءات التقييدية الجديدة حيز التنفيذ بداية من يوم 12 يوليو الجاري وستدوم مدة أسبوعين.

وفي إطار هذه الإجراءات سيتم فرض حظر تجول من الساعة 21:00 ليلا إلى الساعة 04:00 صباحا، وإغلاق جميع مراكز التسوق والمتاجر، باستثناء محلات المواد الغذائية، وتقليص ساعات النقل العام، وحظر السفر بين المدن، وتحول جميع المؤسسات التعليمية إلى نظام العمل عن بعد.

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