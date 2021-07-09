بيان عاجل من المترو بشأن مواعيد عمل قطارات الخط الأول

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة العمل بالمواعيد الطبيعية اليومية للخط الأول ابتداء من غدا السبت بعد تأخير بداية قيام القطارات من محطة المرج الجديدة ساعة اليوم الجمعة، بسبب أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة.



كانت شركة المترو أكدت تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك فى تمام الساعة السادسة والربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة والربع صباحا على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة الخامسة والربع صباحا اليوم الجمعة.



وأوضحت الشركة، أن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5:15 ص، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30م ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15م، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:55م، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15م ومن محطة العتبة الساعة 11:55م.



وأضافت الشركة فى بيانها، أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55م.

