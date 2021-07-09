ترتيب الدوري المغربي للمحترفين

قلب الفتح الرباطي تأخره بهدفين، إلى تعادل 2-2 أمام مضيفه المغرب التطواني، مساء الخميس، بإستاد الحسن الثاني بفاس، بسبب خضوع إستاد سانية الرمل بتطوان شمال البلاد لاصلاحات، ضمن الجولة 26 من دوري المحترفين المغربي.





كان الفتح الرباطي هو المبادر بالهجوم في أول عشر دقائق، لكن لاعبيه افتقدوا الفعالية قبل أن يضع المهاجم السنغالي ليما مولاي جي المغرب التطواني في المقدمة في الدقيقة 17 بضربة رأس، في غياب الرقابة بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى.





وأهدر التطواني ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة 37، بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد، بعد أن تصدى الحارس المهدي بنعبيد لتسديدة القائد حمزة الموساوي.





وأضاف التنزاني شعبان تشيلوندا الهدف الثاني للفريق الشمالي، قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بضربة رأس، بعد تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، لينتهي هذا الشوط بتقدم صاحب الضيافة 2-0.





وقلص الفتح الرباطي الفارق في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، سددها بنجاح المهاجم نوفل الزرهوني الذي كان صاحب التمريرة الحاسمة للهدف الثاني بعد خمس دقائق أخرى، والذي أحرزه المهدي الباسل.





ويحتل المغرب التطواني المركز العاشر برصيد 32 نقطة، بعد التعادل الرابع عشر له هذا الموسم، وهو رقم قياسي، متقدماً بنقطة واحدة على الفتح الرباطي الذي يحتل المركز 11.





وجاء ترتيب الدوري المغربي على النحو التالي:















