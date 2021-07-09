"حزب المصريين": جيهان السادات جزء أصيل من تاريخ مصر

تقدم المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وأعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات الحزب، بخالص العزاء والمواساة إلى كافة الشعب المصرى فى وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذى وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.





ونعى "أبو العطا"، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفقيدة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويجعل نضالها خلال سنوات شفيعًا لها ويلهمنا وأهلها وذويها الصبر والسلوان.





وقال رئيس حزب "المصريين" خلال تصريح اليوم، متأثرًا بحزنه لوداع أيقونة للرقي والأناقة وواجهة مصر للباقة؛ "لقد كان لها دور بارز في الدفاع عن حقوق المرأة، وحصلت على حب الشعب، وعاصرت مختلف الأحداث التي مرت بها البلاد حتى وقتنا هذا، رحم الله رفيقة طريق بطل الحرب والسلام، لدورها الوطنى الذى لا يخفى على كل من يقرأ صفحات تاريخ هذا الوطن".





وأشار إلى أن السيدة جيهان السادات نموذجًا للمرأة المصرية الأصلية في مساندة زوجها خلال ظل أصعب الظروف وأدقها حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، الذى جعلها تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، وكان لها دور بارز في الدفاع عن حقوق المرأة، وحصلت على حب الشعب، وعاصرت مختلف الأحداث التي مرت بها البلاد حتى وقتنا هذا.





يُذكر أن جيهان السادات من مواليد عام 1933، وكانت قد دخلت العناية المركزة بالمركز الطبي العالمي المصري مؤخرًا، لمعاناتها من مرض السرطان.



