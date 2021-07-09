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أبومازن يعزي الرئيس السيسي بوفاة جيهان السادات

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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 عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بوفاة السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات.

وقال سيادته في برقية التعزية، إن السادات دعمت زوجها في بطولاته بالحرب والسلام، وساندته في قيادته لتحقيق النصر المجيد في حرب أكتوبر عام 1973.

وتقدم الرئيس باسم دولة فلسطين وشعبها، لجمهورية مصر حكومة وشعبا، ولعائلة الراحلة الكرام، بالتعازي القلبية، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.

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