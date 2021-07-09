أبومازن يعزي الرئيس السيسي بوفاة جيهان السادات

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بوفاة السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات.





وقال سيادته في برقية التعزية، إن السادات دعمت زوجها في بطولاته بالحرب والسلام، وساندته في قيادته لتحقيق النصر المجيد في حرب أكتوبر عام 1973.



