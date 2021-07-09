Advertisements

مصرع شاب غرقا بمصيف بلطيم في كفر الشيخ

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements


لقي الشاب محمد عبد السلام، ذو ال 19 عاما، ابن مدينة بيلا مصرعه غرقا بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بشاطئ السلام بالمصيف، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله لمستشفي بلطيم المركزي بعدة دقائق، وتم وضع الجثة بمشرحة المستشفي وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

من جانب أخر، فقد أكد العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال تمهيد ورصف الطرق وبدء فرد طبقة من السن تمهيدًا لأعمال الرصف لإعادة تأهيل ورصف الطريق الرئيسي لتحسين شبكة الطرق الرئيسية،لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين بداية من مدخل بوابة الأمل ومرورا بمنطقة السلام ب حتى نهاية محطة الرفع بمنطقة السلام.

وأوضح رئيس المصيف، أنه قد تم توفير سيارة بها 2ماكينة صراف نقود آلية(ATM) لسحب النقود، وذلك وفى إطار المجهودات المبذولة للتيسير على رواد مدينة مصيف بلطيم خلال موسم صيف ٢٠٢١م بالتنسيق مع البنك الأهلي المصري.

وتابع العميد هانى محمد عبدالقوى،رئيس مدينة مصيف بلطيم بحضور مدير البنك الأهلي لفرع بلطيم،تثبيت السيارة بجوار مجلس المدينة بمدخل الكورنيش وذلك في ضوء توفير كافة سبل الراحة للمصطافين ورواد المدينة.

وقال العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، جارى التمهيد وعمل الميزانية الشبكية للطريق والتسوية للموقع لوضع طبقات من السن استعداد لعملية الرصف وذلك بتنفيذ جهاز التعمير الساحل الشمالي،تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تابع سير العمل بمنظومة النظافة، ورفع التراكمات والأتربة والمخلفات بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولًا بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها ونظافة الشواطئ من الحشائش ورفع صناديق القمامة أولا بأول وكنس الأتربة بجميع الطرق الرئيسية،واستمرار أعمال الرش لمقاومة البعوض.

.

أخبار تهمك

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ يوم

ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل المباراة النهائية بين البرازيل والأرجنتين

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحفيظ يوقع غرامة مالية على نجوم الأهلي رغم الفوز على المقاولون

منذ ثلث ساعة

حقيقة موافقة الأهلي على رحيل القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

شريف يلحق بـ"بن شرقي".. صراع مشتعل على لقب هدافي الدوري المصري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مارس الجنس مع 27 سيدة بينهن زوجة شخصية مهمة.. معلومات صادمة عن عنتيل الصعيد

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا 2020

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس قطاع حماية البيئة يكشف حقيقة وجود قناديل سامة بشواطئ البحر الأحمر

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصريحات كاسميرو قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:37 م

رئيس قطاع حماية البيئة يكشف حقيقة وجود قناديل سامة بشواطئ البحر الأحمر

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

11:43 ص

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

10:58 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا 2020

01:30 م

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

10:16 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي