مكتبة الإسكندرية تنعي جيهان السادات



نعت اليوم الجمعة مكتبة الإسكندرية وفاة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات التي توفت اليوم عقب مرورها بأزمة مرضية.



وقالت المكتبة في بيانها:"تنعي مكتبة الإسكندرية مديرًا وعاملين وعاملات ابنة مصر البارة جيهان السادات قرينه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتذكر لها أياديها البيضاء على الحياه العامة ونهضة المجتمع المصري على امتداد عمرها، ويذكر لها المصريون جميعا تواضعها الشديد وبساطتها الكاملة وحبها لمصر والمصريين".



