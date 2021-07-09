عبد الحفيظ يوقع غرامة مالية على نجوم الأهلي رغم الفوز على المقاولون

وقع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غرامة مالية كبيرة على لاعبي الفريق.





وأكد مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة، أن عبدالحفيظ، خصم ٤٠ ألف جنيه من اللاعبين المشاركين في مباراتي غزل المحلة وبيراميدز في بطولة الدوري.





وكان الأهلي خسر من غزل المحلة بهدف دون رد، وتعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.





وأوضح المصدر أن كل لاعب شارك في المباراتين تم خصم ٤٠ ألف جنيه من مستحقاته، بينما تم خصم ٢٠ ألف جنيه من اللاعبين الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء.





وأشار المصدر، إلي أن هناك حالة من الغضب سيطرة على الجهاز الفني عقب التعادل مع بيراميدز، خاصة وأن المباراة كانت في المتناول وتسبب الاستهتار في تسجيل بيراميدز هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.





ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها في الخامسة من مساء الأحد المقبل، على ستاد الجيش بالسويس، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري المصري.





وحقق الأهلي فوزا ثمينا على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت، سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري المصري، ليرفع رصيده للنقطة 48، في المركز الثاني وله 6 مباريات مؤجلة، بينما توقف رصيد ذئاب الجبل عند النقطة 29 في المركز الرابع عشر.



