18 ألف مشارك في أقل من شهر...وقبول 205 لاعبًا...ومعسكر لحسم اختيار المنضمين لفرق زد أف سي

تأكيدًا على الثقة الكبيرة في رؤية ومستقبل النادي، أعلن زد أف سي - إحدى الأندية الرياضية الخاصة الرائدة في مصر - مشاركة ما يقرب من 18 ألف لاعب في اختبارات الناشئين لكرة القدم للموسم الجديد 2021-2022، والتي عقدت خلال الفترة من 6 إلى 30 يونيو الماضي على ملاعب مجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، لانتقاء أفضل المواهب لضمها لفرق النادي ضمن استراتيجيته لامتلاك أقوى قاعدة ناشئين في مصر.

ووضعت الإدارة الفنية لقطاع الناشئين بنادي زد بقيادة الكابتن علاء نبيل -صاحب الخبرة الضخمة في تدريب قطاعات الناشئين- وبمشاركة كوكبة من كبار المدربين المحليين والأوروبين من نادي بورسيا دورتموند خطة لاختيار العناصر الجديدة، تضمنت 3 مراحل؛ الأولى اختيار المواهب من بين المتقدمين للاختبارات وفي هذه المرحلة اجتاز 1273 مشاركًا من 20 محافظة مختلفة الاختبار المبدئي، المرحلة الثانية إجراء تصفية بينهم وتم اختيار 205 لاعبًا للانضمام للمرحلة الثالثة والأخيرة وهي الدخول في معسكر قبل بدء الموسم مع اللاعبين القدامى بدءًا من يوم 25 يوليو الجاري بمجمع زد الرياضي، لتأهيلهم واختيار أكثر اللاعبين موهبة لضمهم لفريق الناشئين للنادي، وبذلك يضمن النادي إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لإبراز مواهبهم وانتقاء أفضل العناصر من بين العدد الضخم المتقدم للاختبارات المجانية لزد.





وفي هذا الصدد قال الكابتن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، إن مشاركة ما يقرب من 18 ألف لاعب باختبارات الناشئين للنادي للموسم الجديد 2021-2022، بزيادة تصل إلى 14 ألف مشارك عن اختبارات العام الماضي، دليل على نجاح النادي رغم إنشائه منذ فترة قصيرة في تكوين شعبية بجميع أنحاء مصر، ودليل أيضًا على إيمان المشاركين برؤية واستراتيجية نادي زد في امتلاك أقوى قاعدة ناشئين في مصر من خلال إتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة مجانًا في الاختبارات واختيار أفضل العناصر الموهوبة وتطوير مستواها من خلال أفضل المدربين محلياً ودولياً ووفقًا لأحدث الخطط التدريبية في العالم.





أشار "زاهر"، إلى الشراكة الموقعة مع نادي بروسيا دورتموند الألماني، لرعاية وتدريب مواهب كرة القدم الشابة في قطاع الناشئين، والإشراف الفني على قطاع الناشئين والبراعم وأكاديمية زد إف سي، ومتابعة المدربين كذلك، لضمان توفير التدريب الكافي للمواهب الواعدة، وهو ما يساهم في صقل المواهب المصرية ومساعدتهم على الاحتراف الخارجي في أكبر الدوريات الأوروبية، بهدف تطوير الرياضة المصرية، وهو ما يسعى إليه نادي زد.









يذكر أن مجلس إدارة زد اف سي يضم كوكبة من كبار رجال الأعمال الشباب واللاعبين السابقين، برئاسة أُنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، هيثم عبد العظيم وأحمد دياب الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة زد للاستثمار الرياضي والإعلامي سيف زاهر وحسن عبده، وعمرو محمود طاهر أعضاء مجلس إدارة زد اف سي، ومجموعة بارزة من اللاعبين السابقين والشخصيات العامة وهم الكابتن حازم إمام، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وأحمد حسن، عميد لاعبي العالم، وأحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، ومحمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، وعماد متعب، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق.