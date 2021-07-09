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سكالوني يستقر على تشكيل الأرجنتين لمواجهة البرازيل بنهائي كوبا أمريكا

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:29 م
ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي
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يترقب عشاق الكرة العالمية، موعد جديد مع مباراة كبيرة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021.

وتأهلت البرازيل بعد الفوز في مرحلة الدور نصف النهائي على حساب بيرو بهدف نظيف أحرزه، لوكاس باكيتا.
بينما صعدت الأرجنتين إلى النهائي بعد التعادل مع كولومبيا بهدف لكل منهما، والفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة يوم، الأحد المقبل 11 يوليو، على ملعب "ماراكانا" بمدينة "ريو دي جانيرو"، بدون حضور جماهيري.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأرجنتين أمام البرازيل، كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز.
خط الدفاع: مولينا، بيزيلا، أوتامندي، تاجليافيكو.
خط الوسط: جويدو رودريجيز، دي باول، لو سيلسو.
خط الهجوم: ميسي، لاوتارو مارتينيز، جونزاليس.

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سكالوني رياضة تشكيل الارجنتين الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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