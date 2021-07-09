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أداء متباين للنفط مع انخفاض المخزونات الأميركية وعدم اتفاق "أوبك+"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
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تباينت أسعار النفط الجمعة 9 يوليو وما زالت تمضي صوب تكبد خسارة أسبوعية، ما بين تفاؤل بسبب انخفاض المخزونات الأمريكية، وضبابية بشأن الإمدادات العالمية بسبب مأزق تعاني منه أوبك+ حاليًا.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات فقط لتصل إلى 74.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:42 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي على استحياء بنسبة 0.1% لتسجل 73 دولارا للبرميل.

وتتجه الأسعار على جانبي الأطلنطي صوب تكبد خسارة أسبوعية بنحو 3%، إذ يدفعها للهبوط تعطل المحادثات بشأن الإنتاج بين الدول أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها أوبك+.

ومن جهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الخميس إن مخزونات الخام والبنزين انخفضت، حيث بلغ الطلب على البنزين أعلى مستوياته منذ 2019، مما يشير إلى تزايد قوة الاقتصاد.

وهبطت مخزونات الخام بنحو 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو إلى 445.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020، بعكس تقديرات ذكرتها رويترز، والتي رجحت تراجعه بنحو 4 مليون برميل فقط.

كما تراجعت مخزونات البنزين 6.1 مليون برميل لتتجاوز التوقعات التي أشارت إلى تراجعها بنحو 2.2 مليون برميل.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الخام صوب 75 دولارا للبرميل، تحافظ شركات النفط الصخري الأميركية على تعهداتها بإبقاء الإنتاج مستقرًا.

وفي سياق متصل، ذكرت مصدار لرويترز أن روسيا تسعى للتوسط بين أعضاء أوبك+ للمساعدة في إبرام اتفاق لزيادة الإنتاج، بعد خلاف بين السعودية والإمارات حول مقترحات لتمديد اتفاق أوبك+ الحالي، والذي تصفه الإمارات بغير العادل لها.

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