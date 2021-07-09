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خالد الغندور يهاجم "شوبير" بعد فوز الاهلي على المقاولون العرب

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:23 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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خالد الغندور يهاجم "شوبير" عقب فوز الاهلي امام المقاولون العرب

هاجم الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ومعلق مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب مساء أمس في إطار مباريات الدوري المصري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كابتن شوبير رغم محاولاته أنه يكون محايد في تعليقه ولكن مشاعره غلبته لما قال أمال عزبتونا ليه ما كان من الأول بعد هدف صلاح محسن".

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 نقاط ثمينة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التى جمعت الفريقين على "استاد بتروسبورت" فى إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

ثنائية صلاح وشريف 

سجل صلاح محسن هدف المباراة الأول في الدقيقة 77 من عمر اللقاء ، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع الأهلي رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 48 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري  بعدما خاض 22 مباراة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، أما المقاولون فتجمد رصيده عند 29 نقطة يحتل بها المركز الـ14 بعدما خاض كل مبارياته الـ27.

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شوبير خالد الغندور

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