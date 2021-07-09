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ابرز المعلومات عن "هدى المفتي" بطلة كليب عمرو دياب الجديد "الدنيا بترقص"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:39 م
هدى المفتي
هدى المفتي
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طرح الهضبة عمرو دياب منذ قليل، كليبه الجديد «الدنيا بترقص»، والذي ظهرت خلاله الفنانة هدى المفتي بطلة للكليب، ونستعرض خلال السطور التالية معلومات عن هدى المفتي.

-هدى المفتي مواليد 6 ديسمبر 1996، وتبلغ من العمر 26عاما.

-ممثلة وعارضة أزياء مصرية تخرجت في كلية الآداب قسم الدراما والنقد المسرحي.

- أول ظهور لها على الشاشة وهي في سن السابعة عشر خلال عدد من الإعلانات.

- بدأت حياتها الفنية عام 2017 من خلال دورها في مسلسل «هذا المساء».

- تألقت في فيلم «بنات ثانوي»، والذي يتناول قصة حياة 5 فتيات في الثانوية العامة، وقد جسدت دور «سيرين»، الفتاة المدللة التي يسعى والدها لتوفير احتياجاتها، وشاركها في البطولة، جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، على رأسهم محمد الشرنوبي، وتامر هاشم.

- ظهرت خلال مسلسل «فالنتينو»، في رمضان 2020، أمام الزعيم عادل إمام وجسدت خلال المسلسل دور «نبوية».

- شاركت في عدد من الأعمال السينمائية أبرزها «ديدو»، مع الفنان كريم فهمي، وفيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد وبطولة النجوم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، وأحمد مالك.

عمرو دياب يطرح كليب «الدنيا بترقص»
طرح الهضبة عمرو دياب، منذ دقائق أولى أغنياته الصيفية لعام 2021، والتي تحمل اسم «الدنيا بترقص»، عبر منصاته الإلكترونية بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المصرية.

كليب «الدنيا بترقص» من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم تصويره على الشاطئ في الساحل الشمالي، وتم الاستعانة بعدد كبير من الموديلز المصريين والأجانب وظهرت الفنانة هدى المفتي بطلة للكليب.

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هدى المفتي عمرو دياب

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