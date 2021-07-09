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حبس المتهمين بسرقة شركة بمدينة نصر

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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آمرت نيابة مدينة نصر الجزئية بحبس المتهمين بسرقة أحدى الشركات بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدینة نصر بمدیریة أمن القاھرة من (مدیر لإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة عدد من أجهزة الحاسب الآلى "لاب توب" من داخل الشركة عمله.

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص "أحدھم عامل سابق بالشركة" – مقیمین بمحافظة القاھرة).

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطھم، وبمواجھتھم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدھم أنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ إختمرت فى ذھنه فكرة سرقة محتویاتھا، وفى سبیل ذلك إستعان بباقى المتھمین وتوجھوا للشركة محل البلاغ، وتمكنوا من دخول الشركة بإسلوب "التسلق وكسر شباك المنور" والإستیلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة باقى المتھمین بما جاء
بأقواله أیدوھا، وتم بإرشادھم ضبط كافة المسروقات المُستولى علیھا بمسكنهم، وبإستدعاء المجنى علیه تعرف على المتهمين والمضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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