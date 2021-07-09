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موكا حجازى.. الشرطة تطارد شابا لاتهامه بتحريض "فتاة التيك توك" على تصوير فيديوهات مخلة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:45 م
موكا حجازى
موكا حجازى
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تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط شاب يدعى "معاذ"؛ لاتهامه بتحريض فتاة التيك توك موكا حجازي على تصوير وبث مقاطع خادشة للحياء مقابل مبالغ مالية.

وتبين أنه بعد هروب صاحبة الـ١٦ سنة من إحدى دور الرعاية، تعرفت على شاب يدعى "معاذ" نشأت بينهما علاقة صداقة.

أقنعها "معاذ" بفكرة تصوير مقاطع فيديو قصيرة عبر تطبيق "تيك توك" للحصول على المال والشهرة معا.

فكرة ذلك الشاب لاقت قبولا لدى القاصر التي كانت تقيم آنذاك مع صديقاتها داخل شقة سكنية بمدينة ٦ أكتوبر.

حياة أسرية غير مستقرة كانت بداية النهاية لفتاة التيك توك "موكا حجازي"، ولدت "نانسي" لأبوين ينعمان باستقرار مادي فالأب تاجر ملابس، والأم تشغل منصب مديرة لإحدى دور الحضانة.

استقر الحال بهذه الأسرة في مدينة نصر، لكن خلافات متتالية عصفت باستقرارها؛ لينفرط العقد بانفصال الزوجين.

سافر الأب إلى الجزائر مصطحبًا معه ابنته "نانسي". مع عودتها لأرض المحروسة رفضت الفتاة العيش مع والدتها حتى كاد الأمر ينتهي بفاجعة.

شرعت الفتاة في التخلص من حياتها ما اضطر والدتها؛ لإيداعها إحدى دور الرعاية للاعتناء بها، ومراقبة سلوكياتها، لكنها لم تستمر بين جنبات الدار طويلا.

بعد مرور عام هربت "نانسي" لتبدأ حياتها بشكل منفرد طارقة أبواب عالم الشهرة والمال عبر نشر فيديوهات مخلة بحساباتها الشخصية بمنصات السوشيال ميديا تحت اسم "موكا حجازي" دون أن تدري بما قد يؤول إليه الأمر.

منذ 48 ساعة، رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو خادشة للفتاة القاصر؛ ليتم فحصها، وتتبعها وسط اهتمام أمني بسرعة ضبطها حفاظًا على مبادئ وقيم المجتمع.

الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط "موكا"؛ بتهمة إنشاء حساب إلكتروني، وبثها خلاله لمقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات "تيك توك– إنستجرام، ويوتيوب".

وقالت مصادر أمنية في تصريحات خاصة إن المتهمة تدعى "نانسي. أ."، تبلغ من العمر 16 سنة، مقيمة بعزبة الهجانة بمدينة نصر محافظة القاهرة.

أضافت المصادر أن مأمورية من الإدارة العامة لمباحث الآداب تمكنت من ضبطها أثناء تواجدها بميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

حسب المصادر -التي رفضت نشر اسمها- تحرر المحضر رقم 5679 جنح أول أكتوبر لسنة 2021، واقتيادها إلى مقر النيابة العامة للتحقيق.

وبمواجهتها أقرت بمساعدة أحد الأشخاص لها في تصوير تلك المقاطع، وبثها بهدف تحقيق شهرة، وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية، كما اعترفت بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

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موكا حجازي فتاة التيك توك

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