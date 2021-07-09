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وزير قطاع الأعمال: السيارة الكهربائية توفر 50% عن مصروفات العادية (فيديو)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن شركة نصر للسيارات متوقفة منذ 2009، مضيفا: "نحلم بتصنيع سيارة في مصر منذ 60 عاما، وأخيرا تحقق الحلم".

وأشار "توفيق"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنهم اتفقوا مع شباب مصري على تصنيع بطارية السيارة، مضيفا أن السيارة تقطع مسافة 480 كيلو متر في الشحنة الواحدة، منوها بأن السيارة الكهربائية توفر أكثر من 50% من مصروفات السيارة التقليدية.

وأضاف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن السيارات الكهربائية سوف توفر الصيانات "الفلاتر والزيوت والوقود" بحوالي 2000 جنيه شهريا.

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