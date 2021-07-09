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حبس المتهم بسرقة أحد المساكن بأسلوب "كسر الباب" بالمطرية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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أمرت نيابة المطرية الجزئية بحبس المتهم بسرقة احد المساكن متبعا أسلوب "كسر الباب" بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المطریة بمدیریة أمن القاھرة من ( أحد المواطنین، مقیم بدائرة القسم) بأنه حال عودته لمسكنه إكتشف وجود كسر بباب الشقة وسرقة (جھاز لاب توب - شاشة - ھاتف محمول – غلایة میاه) من داخلھا.

و بإجراء التحریات وجمه المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص، مقیم بدائرة القسم).

و عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى علیها لدى عمیله "سیئ النیة" (عاطل، مقیم بدائرة القسم)، وبإستدعاء المجنى علیه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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نيابة المطرية سرقة بأسلوب كسر البلب حوادث الفجر

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