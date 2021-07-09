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نمو اقتصاد بريطانيا يتباطأ في شهر مايو ويسجل 0.8%

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
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تباطأ نمو الاقتصاد البريطاني في شهر مايو 2021 ليسجل 0.8% مقابل توقعات بتسجيله 1.5%.

ويسجل مايو رابع شهر على التوالي من النمو في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، لكنه يترك الاقتصاد بعيدا عن مستويات ما قبل الجائحة بنحو 3.1%.

هذا وسجل النمو تباطئا عن معدله في أبريل، والذي تم تعديله بالخفض من 2.3% إلى 2%.

وتوقع بنك إنكلترا نمو الاقتصاد البريطاني بنحو 7.25% هذا العام، وهي أسرع وتيرة نمو سنوية منذ 1941، حين كانت بريطانيا تعيد تسليح نفسها خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي العام الماضي، هوى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10%، وهو أكبر تراجع للنمو بالمملكة المتحدة في أكثر من 300 عام.

ومن جهة أخرى، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8%، إلا أن أنشطة التصنيع انكمشت قليلًا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن نقص الرقائق يؤثر على شركات صناعة السيارات، مما أدى لأكبر انخفاض في إنتاجها منذ أبريل نيسان 2020.

 

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