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مقتل مستشار إيراني في سوريا

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "المستشار الإيراني رضا صفدري قتل أثناء مهمة استشارية في الدفاع عن مراقد أهل البيت في سوريا".

وقالت الوكالة إن مراسم تشييع جثمان رضا صفدري ستقام صباح السبت في مدينة ميانه بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وأكد قائد فيلق "عاشوراء" التابع للحرس الثوري الإيراني، في رسالة  إن "الراية التي رفعها أمثال هذا الشهيد الغالي ستبقى شامخة وخفّاقة على صعيد جغرافيا المقاومة بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في البلدان الإسلامية بالمنطقة".

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