مقتل مستشار إيراني في سوريا





أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "المستشار الإيراني رضا صفدري قتل أثناء مهمة استشارية في الدفاع عن مراقد أهل البيت في سوريا".





وقالت الوكالة إن مراسم تشييع جثمان رضا صفدري ستقام صباح السبت في مدينة ميانه بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.



