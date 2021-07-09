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نصيف قزمان ينعى جيهان السادات

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
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نعى الدكتور نصيف قزمان، رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ودعا قزمان، الله عز وجل أن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

يذكر أن قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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نصيف قزمان خارجية الروسية الفجر

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