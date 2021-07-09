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عادل حمودة ينعى جيهان السادات.. ويقدم التعازي لأسرتها
الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:02 م
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نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
ودعا حمودة، الله عز وجل أن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.
يذكر أن قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.
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