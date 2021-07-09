مصطفى ثابت ينعى جيهان السادات قرينة بطل السلم والحرب

نعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





ودعا ثابت، الله عز وجل أن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.





يذكر أن قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة.



