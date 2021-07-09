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مصطفى ثابت ينعى جيهان السادات قرينة بطل السلم والحرب
الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:03 م
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نعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
ودعا ثابت، الله عز وجل أن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.
يذكر أن قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.
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