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تيتي يستقر على تشكيل البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يترقب عشاق الكرة العالمية، موعد جديد مع مباراة كبيرة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021.


وتأهلت البرازيل بعد الفوز في مرحلة الدور نصف النهائي على حساب بيرو بهدف نظيف أحرزه، لوكاس باكيتا.


بينما صعدت الأرجنتين إلى النهائي بعد التعادل مع كولومبيا بهدف لكل منهما، والفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2.


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة يوم، الأحد المقبل 11 يوليو، على ملعب "ماراكانا" بمدينة "ريو دي جانيرو"، بدون حضور جماهيري.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل البرازيل أمام الأرجنتين، كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: لودي، دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس.
خط الوسط: فريد، كاسيميرو، باكيتا.
خط الهجوم: ريتشارليسون، نيمار، إيفرتون.

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