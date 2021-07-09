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رسالة مهمة جديدة من التعليم للطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم رسالة لجميع طلاب وأولياء امور الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات وقال: رسالة لأولياء الامور والطلاب بمناسبة انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدًا.


وأضاف: أرسل مدير إحدى المدارس في سنغافورة رسالة إلى أولياء أمور طلابه قبل الامتحانات، جاء فيها
«أولياء الأمور الأعزاء.. امتحانات أطفالكم ستبدأ قريبا، أعرف أنكم قلقون حول أداء طفلكم، ولكن لطفا تذكروا أنه بين كل الطلاب الذين سيجلسون في قاعات الإمتحانات هناك فنان، لا يحتاج إلى فهم الرياضيات، وهناك ريادي لا يهتم بتاريخ الأدب الإنجليزي، هناك موسيقي ودرجات الكيمياء لا تعنيه في شيء، وهناك رياضي، أداءه الجسدي أهم من الفيزياء.. إذا حصد طفلك الدرجة النهائية فهذا جيد، ولكن أم لم يحدث هذا، أرجو ألا تفسدوا ثقتهم في أنفسهم، أو تجرحوا كرامتهم، أخبروهم أن الإمتحان مجرد إمتحان، أنهم قادرون على فعل أشياء أكبر في الحياة، أخبروهم أنه وبغض النظر عن درجاتهم فأنتم تحبوهم، ولن تحكموا على قدراتهم.. أرجوكم أفعلوا هذا، وبينما تفعلون هذا ستحصلون على فرصة لمشاهدة أطفالكم وهم يقهرون العالم، فدرجة سيئة في الإمتحان لن تقدر على إفساد أحلامهم، وأرجوكم تذكروا أن المهندسون والأطباء ليسوا وحدهم السعداء في هذا العالم».

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم علي اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتم التأكد من جودة البنية التحتية، وأنه تفاديًا للمخاوف لدى أولياء الأمور.

وقالت الوزارة في تعليمات عن امتحانات للثانوية العامة: تم عمل بديل ورقي حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا ووجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع.

وضرورة التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، ويتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان وأكدت أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.


و تبدأ الامتحانات 11 يوليو للشعبة الأدبية باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

و بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

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