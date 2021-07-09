Advertisements
البابا تواضروس ينعى جيهان السادات
الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:07 م
ماريان ناجى
Advertisements
تنعي الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السيدة الفاضلة د. جيهان السادات قرينة الرئيس الأسبق أنور السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراعٍ مع المرض.
نذكر للراحلة كونها من أهم رائدات العمل الاجتماعي، والتدريس الجامعي في مصر والولايات المتحدة الأمريكية ورعايتها لملفات هامة مثل تنظيم الأسرة.
رحم الله الفقيدة ومنح أهلها الصبر والسلوان
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements