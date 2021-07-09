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البابا تواضروس ينعى جيهان السادات

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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تنعي الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السيدة الفاضلة د. جيهان السادات قرينة الرئيس الأسبق أنور السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراعٍ مع المرض.

نذكر للراحلة كونها من أهم رائدات العمل الاجتماعي، والتدريس الجامعي في مصر والولايات المتحدة الأمريكية ورعايتها لملفات هامة مثل تنظيم الأسرة.

رحم الله الفقيدة ومنح أهلها الصبر والسلوان

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