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عدسات برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر على"MBC مصر"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
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في تجربة غير تقليدية اصطحب الإعلامي شريف عامر، مُقدم برنامج "يحدث في مصر" على شاشة "MBC مصر، وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، في جولة بشوارع القاهرة في أول تجربة حية للسيارة الكهربائية الجديدة.



وقال "توفيق" لبرنامج "يحدث في مصر"، إنه في بداية تشغيل شركة النصر كنا نفكر في استيراد سيارة تقليدية وتجميعها فقط لكننا طورنا الشركة وسوف نصنع السيارة الكهربائية بها، موضحًا أن شركة النصر توقف منذ عام 2009 وأعدناها العام الماضي.



وأوضح وزير قطاع الأعمال أنه مُنذ 60 عامًا ونحن نحلم بتصنيع سيارة في مصر وأخيرًا تحقق الحلم، قائلًا: "اتفقنا مع شباب مصري بإنتاج "كنترول بطارية" السيارة الكهربائية"، مُشيرًا إلى أن السيارة تقطع مسافة 480 كيلومترًا في الشحنة الواحدة.



وأكد "توفيق" لبرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر على شاشة "MBC مصر، أن السيارات الكهربائية سوف توفر الصيانات "الفلاتر والزيوت 2000" جنيه شهريًا ووقودًا بحوالي 3 آلاف أخرى، موضحًا أنه في خلال عام ونصف سوف نوفر مراكز الصيانة في جميع أنحاء الجمهورية لنسهل على المواطن شراء السيارة الكهربائية.



وأشار "توفيق" إلى أن وزير الكهرباء حجز سيارة من أول دفعة إنتاج ونحو 23 سيارة حتى الآن تم تبيعها، قائلًا: "بعض المواطنين على السوشيال ميديا قالوا إن السيارة سعرها مرتفع رغم أن سعرها جيد جدًا بالنسبة لإمكانياتها". وأنهى "توفيق" حديثه قائلًا: "اسم شركة النصر سوف يعود في شوارع مصر بالتطوير والثقة مع المواطن".

 

رابط فيديو لقاء "بحدث في مصر" مع وزير قطاع الأعمال..

https://fb.watch/v/11AvsnXuf/

 

 

يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وعرضت هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الخميس 8 يوليو 2021 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".

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