موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره مصر المقاصة يوم الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 18 في الدوري المصري الممتاز.









وستلعب المباراة الأهلي ومصر المقاصة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على قناة أون تايم سبورتس 1.









ويحتل النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، ولكن له أربع مباريات مؤجلة.









بينما يحتل المقاصة المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 27 مباراة، حيث فاز في عشر مباريات، وتعادل في سبع مباريات، وخسر في 10 لقاءات.