مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد نور الإيمان بالعاشر من رمضان

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف صلاة الجمعة بمسجد نور الإيمان بمدينة العاشر من رمضان في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف والدكتور محمد السروي مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي المدينة.





وجاء ذلك وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الأوقاف بإلتزام المصلين بإرتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد بينهم.





وألقى خطبة الجمعة وزير الأوقاف بعنوان " العمل الصالح وأهميته في تقدم المجتمعات ورقيها " كما تحدث عن فضل العشر أيام الأوائل من شهر ذي الحجة وفضل صيام يوم عرفه سائلا المولي عز وجل أن يرزقنا قوة الإيمان ويحفظ البلاد من كل مكروه وسوء.



