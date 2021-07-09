Advertisements

انتصار السيسي ناعية جيهان السادات: ضحت براحتها من أجل بلدها

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
نعت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" السيدة جيهان السادات والتي وافتها المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 88 عاما.

وقالت "انتصار"، "لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هى السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فمازلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة".

وأضافت: "رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان".

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وأضافت رئاسة الجمهورية، أن الراحلة قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئاسة الجمهورية جيهان السادات انتصار السيسي السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

الإعلان خلال أيام.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

مصطفى ثابت ينعى جيهان السادات قرينة بطل السلم والحرب

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 15 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا 2020

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ يوم

رئيس قطاع حماية البيئة يكشف حقيقة وجود قناديل سامة بشواطئ البحر الأحمر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يوضح حقيقة سرقة جثث الموتى من المقابر بحلوان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الحفيظ يوقع غرامة مالية على نجوم الأهلي رغم الفوز على المقاولون

منذ أقل من ساعتين

سكالوني يستقر على تشكيل الأرجنتين لمواجهة البرازيل بنهائي كوبا أمريكا

منذ أقل من ساعتين

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

منذ أقل من نصف ساعة

قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية.. التفاصيل والشروط

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

وفاة السيدة جيهان السادات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 87 عاما

بعد وفاتها.. أهم المحطات في حياة السيدة جيهان السادات (بروفايل)

صور نادرة للسيدة جيهان السادات مع الرئيس الراحل وأبنائهما

رامي رضوان ينعي الراحلة جيهان السادات

المفتي ينعى السيدة جيهان السادات: قدمت نموذجًا فريدًا في حب الوطن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:26 م

عاجل.. مصدر أمني يوضح حقيقة سرقة جثث الموتى من المقابر بحلوان

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

03:51 م

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

11:43 ص

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

10:58 ص

رئيس قطاع حماية البيئة يكشف حقيقة وجود قناديل سامة بشواطئ البحر الأحمر

01:37 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي