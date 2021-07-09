انتصار السيسي تنعى جيهان السادات: كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





وقالت، في منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هى السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة".



