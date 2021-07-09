هل تعود شيماء سعيد إلى الغناء؟



نشرت المطربة شيماء سعيد، صوراً جديدة بالحجاب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والتي بدورها أثارت تساؤلات عدّة من جمهورها، عما إذا كانت تنوي العودة لعالم الغناء من جديد.



وغابت الفنانة المصرية عن المجال الفني لمدة 4 سنوات كاملة، بعد آخر أغنياتها التي كانت تحمل أسم " حلم حياتك " من كلمات أمير طعيمة، لحن وائل عقيد، توزيع عمرو عبد العزيز.



يذكر أن آخر كليبات سعيد الغنائية كان فيديو كليب "أحاسيس بنات " من كلمات نصر الدين ناجي، و ألحان أشرف سالم، و توزيع مينو، وإخراج كريم كبارة وتم تصوير الكليب في تركيا.