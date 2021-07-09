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الرئيس الأفغاني يزور قاعدة جوية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
وكالات
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زار الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الجمعة قاعدة باغرام الجوية في ولاية بروان، بعد أسبوع من انسحاب القوات الأمريكية بالكامل منها.
وأكدت الرئاسة الأفغانية، في بيان لها، أن غني خلال الزيارة اطلع على الخطط المتعلقة بتأمين وتشغيل وصيانة هذه القاعدة الجوية التي تسلمت القوات الأفغانية إدارتها بالكامل بعد انسحاب قوات حلف الناتو.

وتفقد الرئيس خلال الزيارة مرافق مختلفة في القاعدة، منها المستشفى المزودة بالتكنولوجيات الحديثة، كما دعا إلى تشكيل لجنة لإدارة السجن الواقع في هذه القاعدة.

وأعلنت الولايات المتحدة قبل أسبوع عن إتمام انسحاب قواتها من مطار باغرام الذي كان يشكل أكبر قاعدة عسكرية لها في أفغانستان.

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