Advertisements

عاجل.. مصدر أمني يوضح حقيقة سرقة جثث الموتى من المقابر بحلوان

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله علي صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن ضبط عصابة لسرقة جثث الموتى، بمنطقة مقابر عزبة الوالدة، دائرة قسم شرطة حلوان.

وأكد أن ما تم تداوله بهذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام أحد الأشخاص، ببيع مدفن خاص بعائلته، وقام بإعداد عربة نصف نقل لنقل عظام موتاه إلي مدفن جديد، فتشاجر معه عدد من حراس المقابر لأخذ مبلغ مالي منه مراضاه لهم بعد قيامه ببيع مدفنه، وهو الامر الذي رفضه الشخص المشار إليه، فقاموا بالتشاجر معه وادعاء انه يقوم بسرقة عظام الموتى.

وانتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتبين صحة ملكية الشخص المشار إليه للمدفن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الداخلية

أخبار تهمك

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس قطاع حماية البيئة يكشف حقيقة وجود قناديل سامة بشواطئ البحر الأحمر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية.. التفاصيل والشروط

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ يوم

الإعلان خلال أيام.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

سكالوني يستقر على تشكيل الأرجنتين لمواجهة البرازيل بنهائي كوبا أمريكا

منذ أقل من ساعتين

مصطفى ثابت ينعى جيهان السادات قرينة بطل السلم والحرب

منذ ساعة و 14 دقيقة

عبد الحفيظ يوقع غرامة مالية على نجوم الأهلي رغم الفوز على المقاولون

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يوضح حقيقة سرقة جثث الموتى من المقابر بحلوان

منذ أقل من ساعة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا 2020

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:51 م

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

عاجل.. مصدر أمني يوضح حقيقة سرقة جثث الموتى من المقابر بحلوان

03:26 م

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

11:43 ص

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

10:58 ص

رئيس قطاع حماية البيئة يكشف حقيقة وجود قناديل سامة بشواطئ البحر الأحمر

01:37 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي