عاجل.. مصدر أمني يوضح حقيقة سرقة جثث الموتى من المقابر بحلوان

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله علي صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن ضبط عصابة لسرقة جثث الموتى، بمنطقة مقابر عزبة الوالدة، دائرة قسم شرطة حلوان.





وأكد أن ما تم تداوله بهذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام أحد الأشخاص، ببيع مدفن خاص بعائلته، وقام بإعداد عربة نصف نقل لنقل عظام موتاه إلي مدفن جديد، فتشاجر معه عدد من حراس المقابر لأخذ مبلغ مالي منه مراضاه لهم بعد قيامه ببيع مدفنه، وهو الامر الذي رفضه الشخص المشار إليه، فقاموا بالتشاجر معه وادعاء انه يقوم بسرقة عظام الموتى.



