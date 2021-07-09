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خلال ساعات.. قطع المياه عن بعض أحياء محافظة القاهرة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر1200مم المتعارض مع  تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءاً من تاكى بشارع احمد سعيد الى نفق ابو حشيش .

الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( معسكرات الشرطة بصلاح سالم – مدينة البعوث – منطقة العباسية – منطقة الظاهر ) وضعفها بباب الشعرية والجمالية .

وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 09-07-2021 وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالى السبت الموافق 10-07-2021.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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مدينة البعوث قطع المياه شارع احمد سعيد بيان قطع المياه بيان شركة المياه العباسية

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